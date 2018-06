Ein Weg des Glaubens

Am Mittwoch um 2.15 Uhr war es soweit: Angeführt von den beiden Wallfahrtsleitern Manfred Braun und Herbert Bergner begaben sich 44 Nordheimer Pilger auf den circa 160 Kilometer langen Fußmarsch zum Wallfahrtsort Vierzehnheiligen. Die Wallfahrtsdauer erstreckt sich über vier Tage und wird von Gebet und Gesang begleitet. Der Nordheimer Wallfahrt, die unter dem Motto „Glauben lehren“ steht, liegt ein Gelöbnis der Vorfahren aus dem Jahre 1652 zugrunde. Am Donnerstag, also dem Tag des Eintreffens, fand am Abend eine Lichter Prozession statt. Am Freitagmorgen treten die Pilger nach einem kurzen Gottesdienst wieder den Heimweg an. Das Bild wurde bei der Rückkehr der Wallfahrer im vergangenen Jahr aufgenommen.