"Sepp Lutz: als Matrose zum Kommunismus. Ein Volkacher in der Münchner Revolution von 1918/1919" – so lautet der Titel eines Vortrages, zu dem die Volkshochschule Volkach in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Volkacher Mainschleife am Montag, 1. April, einlädt. Referentin ist Ute Feuerbach.

Autorität spürten vor allem Frauen und Kinder

Sepp Lutz war laut Pressemitteilung als Sohn des Magistratsrates Lutz in Volkach zu einer Zeit aufgewachsen, als Autorität vor allem auf dem Rücken von Frauen und Kindern ausgetragen wurde. Doch der Kriegsausbruch 1914 stellte diese Ordnung rasch in Frage.

Sepp Lutz hat im späten Alter von seinen Erlebnissen als Matrose der deutschen Kriegsmarine in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs und bei der Revolution in Kiel und München berichtet. Als überzeugter Kommunist wurde er in Kempten für die Rechte der Arbeiter aktiv und blieb auch über die Zeit des NS-Regimes seiner Überzeugung treu.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Schelfenhaus, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Tel.: (09381) 40128 oder vhs@volkach.de wird erbeten.