Ein Volkacher haut auf die Pauke bei Rock meets Classic

Philipp Klinger stammt aus Volkach. Seine musikalische Leidenschaft begann als er als Dreijähriger Mutters Kochtöpfe zu Trommeln umfunktionierte. Später lernte er an der Musikschule in Volkach Schlagzeug. Dort unterrichtet der 28-Jährige jetzt selbst elf Schüler. Außerdem studiert er an der Musikhochschule in Würzbug.

Klinger ist ein gefragter Musiker, der aktuell bei sieben Bands mitspielt. Vor allem in der Hardrock-Schiene spielt er selbst. Die bekannteste seiner Bands ist The New Black, eine Würzburger Formation, die bis jetzt vier Alben veröffentlichte. Große Bühnen kennt er von Auftritten in Wacken, oder in der Westfalenhalle in Dortmund.

Das Engagement bei Rock meets Classic ist für ihn etwas besonderes. „Eine Tour in so großen Hallen habe ich noch nicht mitgemacht. Kürzlich war ich in der Olympiahalle beim Konzert von Toto, jetzt spiele ich halt selbst dort. Das ist schon cool“, sagt er. Bei der Mischung aus Klassik und Rockmusik gehört Klinger zum Symphonieorchester, bei dem er vier Kesselpauken spielt.