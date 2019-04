Ein Vierteljahrhundert in Freundschaft

Derzeit befinden sich 13 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrkräfte des Egbert-Gymnasiums im Elsass auf einer besonderen Reise – denn der Austausch mit der Institution Sainte Jeanne d’Arc in Mulhouse findet zum 25. Mal statt.

Beide Schulen würdigten diesen besonderen Anlass mit kleinen Feiern, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiuma. So kamen vor zwei Wochen, als die Franzosen in Münsterschwarzach zu Gast waren, die Französischschüler der 10. Klassen am EGM und die Gäste aus Frankreich zusammen. Gemeinsam hörten sie Ansprachen von Abt Michael Reepen, dem Begründer des Austauschs Michel Plich und dem derzeit verantwortlichen Lehrer Alexander Kaufmann.

Austausch beeinflusst Berufslaufbahn

Plich berichtete über die Anfänge des Austauschs. Kaufmann schilderte, wie seine Teilnahme als Schüler am ersten Austausch im Jahr 1994 seinen späteren beruflichen Werdegang beeinflusste. Schließlich fand Abt Reepen sehr persönliche Worte zur deutsch-französischen Freundschaft: Sein Vater, der in Kriegszeiten Frankreich noch als feindliche Macht erlebt hatte, habe später bei jeder Überquerung des Rheins betont, welch großes Geschenk gerade die deutsch-französische Versöhnung sei.

Zwei Wochen später bei den Feierlichkeiten in Frankreich erzählte der Künstler Henri Walliser, mit dem die Schülerinnen und Schüler an einem Logo für den Austausch arbeiteten, ebenfalls von einer Beobachtung seines Vaters: Der Rhein nämlich sei keine Trennlinie zwischen Deutschland und Frankreich und sei dies auch nie gewesen. Vielmehr wecke jeder Fluss die Neugier auf das, was sich auf der anderen Seite befindet, und erzeuge so auf Dauer mehr Verbindendes als Trennendes.

Verbundenheit zeigt sich in kleinen Gesten

Auch der neue Schulleiter der Institution Sainte Jeanne d’Arc, Fabrice Stengel, betonte die Wichtigkeit des persönlichen Austausches. Der trage mehr als alle Konzepte und politischer Wille zum Frieden und Verständnis zwischen den beiden Ländern bei und gehöre zu den Kernaufgaben einer weltoffenen Schule.

Wie eng die Verbindung zwischen den beiden Schulen inzwischen geworden ist, durften Schüler wie Lehrer durch viele kleine Gesten erleben. So erwarteten beispielsweise einige französische Austauschschüler ihre Partner bei der Ankunft mit den Abteischlüsseln um den Hals, die ihnen in Deutschland überreicht worden waren.