Ein Verstoß gegen das Hundehalteverbot

Was da genau vor einigen Jahren passiert ist, kommt in der Verhandlung gegen eine 47-Jährige nicht zur Sprache. Fakt ist aber: Ende 2017 wurde die Frau wegen der Misshandlung von Hunden zu einer Geldstrafe von 2700 Euro (90 Tagessätze zu je 30 Euro) verurteilt. Außerdem wurde ihr für vier Jahre ein Verbot auferlegt: Hunde halten oder betreuen ist ihr seither strikt untersagt.

Die geschiedene Frau lebt inzwischen wieder bei und auch von ihrer Mutter in äußerst ärmlichen Verhältnissen. Eigene Einkünfte hat sie nach eigenen Angaben nicht, Hartz IV ist beantragt. Im Haus der Mutter gibt es allerdings noch weitere Bewohner: Zwei kleine Mischlingshunde haben dort ihr Zuhause. Die 49-Jährige war somit vergangenen Sommer plötzlich doch wieder von Hunden umgeben. Und nicht nur das: Die Frau mit dem Hundehalteverbot nahm für einige Zeit den Hund einer Freundin – als eine Art Freundschaftsdienst – zur Betreuung auf.

Der Polizist, der dem Fall seinerzeit nachging, sagt jetzt als Zeuge vor Gericht aus, dass es den drei Hunden gut gegangen sei. Zeichen von möglichen Misshandlungen oder einer Verwahrlosung habe er nicht erkennen können. Nachdem die Sache aufgeflogen war, versuchte die Frau ihren Fehler schnell wieder gutzumachen: Die Freundin holte umgehend ihren Vierbeiner zurück und die Mutter-Tochter-Wohnung wurde so umgebaut, dass es eine räumliche Trennung unmöglich macht, dass die Hunde der Mutter auch zur Tochter gelangen können.

Den Hunden ging es gut

Dass es den drei Hunden gut ging, sorgt jetzt vor Gericht dafür, dass die Angeklagte darauf hoffen kann, einigermaßen glimpflich davon zu kommen. Am Ende habe man es hier mit einem "Formalverbot" zu tun, betonte die Staatsanwaltschaft. Letztlich seien die Tiere nicht gefährdet gewesen.

Keinesfalls sei ihre Mandantin in die alten Muster der Tierquälerei zurückgefallen, betont die Verteidigerin. Wäre das passiert, so betonte wenig später das Gericht, hätte wohl ein lebenslanges Hundehalteverbot im Raum gestanden.

Geldstrafe verhängt

So aber setzt es für die 47-Jährige eine eher geringe Geldstrafe: Die verhängten 300 Euro setzen sich aus 30 Tagessätze zu je zehn Euro zusammen. Ganz so wenig sind die 300 Euro dann allerdings auch wieder nicht – zumindest nicht für jemanden, der so gar kein Geld hat und von der Rente der Mutter mitlebt.