Ein Turnsaal voller Geigen

Zusammen mit dem Streicherensemble „fantastic forte“ und der Geigenlehrerin Elisabeth Marzahn kehrten Emma und Leopold Rümmele, mehrfache Jugend-musiziert-Preisträger in ihren Kindergarten St. Sebastian in Dettelbach zurück, um Kindern und Eltern eine Kostprobe ihres Könnens zu liefern. Die beiden haben laut Pressemitteilung in diesem Jahr wieder bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ mitgemacht und erneut Preise gewonnen: Leopold auf seiner Geige im Regionalwettbewerb einen ersten und im Landeswettbewerb einen zweiten Preis, seine ältere Schwester Emma mit ihrem Cello im Regionalwettbewerb einen ersten und im Landeswettbewerb einen dritten Preis.

Neugierig drängten sich die Kinder mit ihren Eltern in die Turnhalle ihres Kindergartens, um dieses Konzert zu besuchen. Mit „Eine kleine Nachtmusik“ eröffnete die Gruppe „fantastic forte“ das Konzert, und es war zu merken, dass auch den ganz Kleinen diese Musik nicht unbekannt war. Danach zeigte das Geschwisterpaar virtuos ihr Können auf ihren Instrumenten. Beim Interview mit Leopold konnten die Kinder erfahren, dass er bereits mit vier Jahren angefangen hat, Geige zu lernen. Ein Highlight für die Konzertbesucher war die kleine Geige, die Leopold damals gespielt und die er jetzt in den Kindergarten mitgebracht hatte: Da sie ihm damals zu Bruch gegangen war, sahen die Kinder nur einzelne Geigenteile, an denen die Saiten lose herunter hingen. Als zum Abschluss das Lied „Ich lieb´ den Frühling“ von "fantastic forte" gespielt wurde, konnten die Kinder mitsingen und mit Cajons mitspielen. Nach dem Konzert nutzten einige Kinder die Möglichkeit, sich selbst mal an einer Geige zu versuchen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Am Sonntag, 7. Juli, um 16.30 Uhr können die Gruppe „fantastic forte“ und weitere Schüler und Schülerinnen der Geigenlehrerin Elisabeth Marzahn im historischen Rathaus in Dettelbach abermals gehört werden.