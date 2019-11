Kitzingen vor 28 Minuten

Ein Tag für die Landfrauen

Am Dienstag, 3. Dezember, findet im Dekanatszentrum in Kitzingen der Landfrauentag statt. Nach der Andacht um 9.30 Uhr und dem Auftritt des Landfrauenchores hält Barbara Stamm, Landtagsprässidentin a. D., einen Vortrag zum Thema "Was mich prägt – was mich trägt". Ab 14 Uhr wird laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches Programm geboten.