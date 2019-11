Castell vor 1 Stunde

Ein Tag für Frauen

"C.S. Lewis – Vom Zweifel zum Glauben" lautet das Motto des Dekanatsfrauentags des Evangelischen Dekanats Castell am Samstag, 9. November. Religionspädagogin Hannelore Gölkel skizziert in einem Vortrag das Leben von C.S. Lewis, seine Berührungen mit dem Glauben, seine Fragen und Auseinandersetzungen mit und an der Bibel, seine Freundschaft mit Tollkien und seinen Weg mit Jesus, heißt es in einer Pressemitteilung.