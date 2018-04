Ein Tag Urlaub für Einheimische an der Mainschleife

Urlaub in der eigenen Region zu machen und vor Ort in die Rolle eines Touristen schlüpfen: An der Volkacher Mainschleife das Jahr zum zehnten Mal für einen Tag Wirklichkeit. Der Aktionstag „Entdecke die eigene Region als Tourist“ macht es möglich. 400 Plätze sind im Angebot, einzelne Karten sind noch zu haben.

Nach einem Jahr Pause lädt die Touristinformation mit Partnern aus Volkach, Astheim, Nordheim, Sommerach, Stammheim und Zeilitzheim am Sonntag, 8. April, von 11 bis 18 Uhr ein. Interessierte können aus 14 Führungen, Besichtigungen und Verkostungen wählen, so die Mitteilung.

Im Bereich „Wein, Whisky und Quitte“ gibt es eine Führung auf dem Quittenlehrpfad bei Astheim; der Besuch in einer Whisky-Destillerie in Zeilitzheim ist möglich oder der Blick in neue Vinotheken der Mainschleife unter dem Motto „Wein und Architektur“ steht zur Auswahl.

Weinfans können außerdem die Facetten von Sekt in Nordheim kennenlernen oder in Sommerach einen geführten Weinbummel durch den Winzerkeller absolvieren.

Im Kultur- und Geschichtsbereich lädt eine Märchenerzählerin in das Volkacher Schelfenhaus ein. Außerdem gibt es zwei Touren auf den Volkacher Kirchturm. Bei einer Führung entlang der Hauptstraße in Volkach gilt es die Geschichte der Bürgerhäuser näher kennenzulernen.

In Sommerach überrascht Elmar Hochholzer mit Kuriosem, Seltsamen und Schönem. Pater Franziskus Büll erklärt die Geheimnisse der Zehnthofkapelle in Nordheim.

„Tour de Schlüsselloch“

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen der Mainschleife sind ebenfalls mit von der Partie. Bei der „Tour de Schlüsselloch“ werden Zimmer besichtigt und Betten getestet. Diese wird in Volkach, Nordheim und Sommerach angeboten.

Den Abschluss des Tages bildet eine sogenannte kulinarische Plauderei. Die Weindozentin Martha Gehring aus Fahr trifft in der Touristinformation auf den Brotsommelier Axel Schmitt aus Frankenwinheim. Gemeinsam wird Brot und Wein verkostet.

Wer die Mainschleife an diesem Aktionstag entdecken möchte, muss ein paar Spielregeln einhalten. Teilnehmen kann nur derjenige, der sich ein Ticket sichert. Der Servicebeitrag pro Ticket beträgt zwei Euro. Je Interessent können nur zwei Angebote belegt werden. Jeder Interessent erhält pro Angebot maximal zwei Tickets. Die Teilnehmerzahl der einzelnen Programmpunkte ist von Haus aus begrenzt. Insgesamt gibt es über 400 Tickets.

Der Vorverkauf läuft seit dieser Woche; Karten gibt es zu den Öffnungszeiten der Touristinformation im Volkacher Rathaus so lange der Vorrat reicht. Eine Reservierung per Telefon oder vor Ort ist nicht möglich.

Nähere Information auch im Netz unter www.volkach.de