Ein Stück Dettelbacher Geschichte

Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag geöffnet, auch bei Wind und Wetter zu besichtigen: Das neue „Museum“ in Dettelbach, es zeigt mit der Stern-Bräu-Sammlung ein Stück Stadtgeschichte und wurde am Sonntagmittag mit einem „Altstadtbiergarten“ eröffnet.

Wie viele fränkische Gemeinden, hatte auch Dettelbach Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Brauerei - und noch dazu eine besondere.1887 gründeten Dettelbacher Bürger, darunter der damalige Bürgermeister, Handwerker, Kaufleute und Ärzte eine eigene Brauerei - die Stern Bräu. Dazu wurden 200 Aktien zu je 1000 Goldmark verkauft.

Anfangs florierte das Geschäft, bis zu 60 Mitarbeiter, darunter natürlich viele Dettelbacher, fanden dort Arbeit. In den 1970er Jahren Endete dann die Geschichte der Dettelbacher Brauerei. Nach dem Anschluss an einen finanzstarken Konzern folgte drei Jahre später das Aus.

Viele Erinnerungen

Aber, so Bürgermeisterin Christine Konrad bei der Ausstellungseröffnung vor dem historischen Rathaus: „Fast jedes Haus in Dettelbach hat heute noch einen Bierkrug, ein Glas oder einen Aschenbecher der Sternbräu stehen.“ Die Brauerei war und ist ein bedeutender Teil der Stadtgeschichte, an dem noch immer viele Erinnerungen hängen, zu dem viele Dettelbacher noch einen Bezug haben.

So auch der in Würzburg lebende Alexander Kraus, der Sohn des letzten Brauereidirektors der Stern-Bräu. Er hat im Laufe der Jahre eine umfangreiche Sammlung an Objekten zur Stern-Bräu zusammen getragen. Nicht nur Bierdeckel, Krüge und Gläser, auch große Objekte sind darunter, wie die Wetterfahne oder eine handbetriebene Feuerwehrpumpe, dazu noch ganz viele schriftliche Unterlagen über die Historie.

Das alles stiftete Kraus 2015 der Stadt Dettelbach - mit einer Auflage: Die Sammlung sollte nicht in Archiven und Kellern verschwinden, sonder als Teil der Stadtgeschichte öffentlich zugänglich sein. In etlichen Sitzungen diskutierte der Stadtrat darüber, fand mit der ehemaligen Touristinformation im Rathaus einen geeigneten Ausstellungsraum und mit Daniela Kühnel auch eine Kunsthistorikerin, die das Konzept erstellen und umsetzen konnte.

Nach einiger Beratung legten die Räte ein Budget in Höhe von 30 000 Euro fest, das vom Bezirk mit 7 500 Euro bezuschusst wird.

Große Schaufenster

Das Ergebnis kann seit Sonntag besichtigt werden. Es ist keine Ausstellung, die begehbar ist, sie liegt hinter drei großen Schaufenstern. Tritt der Interessierte näher, geht automatisch das Licht im Innern an. Drei Themenbereiche zeigen „Szenen“ aus der Brauereigeschichte: Das beginnt mit der Gründung der Brauerei und führt den Betrachter in das Kontor des Direktors, in dem noch alles analog ist.

Das zweite Fenster öffnet den Blick in den Sternbräugarten, damals ein beliebtes Ausflugsziel, mit Blick auf das Maintal, wo originale Gläser, Krüge, aber auch Bierdeckel und -marken oder Etiketten der Stern-Bräu gezeigt werden.

Das Foto eines großen Bierlasters dominiert das dritte Fenster, in dem der Betrachter die Vertriebswege der Brauerei sieht und Werbetafeln stehen. Zu der Sammlung von Alexander Kraus gesellen sich weitere Leihgaben von Anita Neumeister-Kistner, Paul Hartmann und Nora Schmitt. Das Ausstellungskonzept sieht vor, die Themenschwerpunkte nach und nach zu wechseln, so dass auch andere Objekte der umfangreichen Sammlung von Alexander Kraus zu sehen sein werden.