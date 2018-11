Ein Schwer- und ein Leichtverletzter

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 6.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 286 in Höhe von Neuses am Sand. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Seat die B 286 von Schweinfurt in Richtung Wiesentheid. Als er dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, lenkte er gegen, kam in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen, den ein 20-jähriger Mann fuhr. Im Anschluss kam der Seat quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das hatte zur Folge, dass ein 32-jähriger Mann, der mit seinem Ford ebenfalls in Richtung Wiesentheid unterwegs war, nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Seat zusammen stieß. Der Fahrer des Seat wurde dabei leicht verletzt, der Fahrer des VW schwer. Beide Autofahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An allen drei Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden, insgesamt beläuft sich dieser auf rund 40.000 Euro. Vor Ort waren der Rettungsdienst und ein Notarzt und die Feuerwehr aus Wiesentheid mit rund zwölf Personen. Die B 286 war für die Dauer der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden voll gesperrt, heißt es am Ende des Polizeiberichts.