Ein Schatz verlässt die Dorfschätze

„Du warst anscheinend sehr beliebt, Inge.“ Werner Knaier schaute sich im Saal um und stellte fest: „Alle sind da!“ Mit „alle“ meinte der Wiesentheider Bürgermeister die Mitarbeiter der Kommunalverwaltung, des Bauhofs und seine Bürgermeisterkollegen der Dorfschätze-Gemeinden.

Sie waren ebenso wie Maja Schmidt, Regionalmanagerin des Landkreises, und Johannes Krüger vom Amt für Ländliche Entwicklung in den Trausaal des Wiesentheider Rathauses gekommen, um Inge Thomaier nach zehn Jahren als Dorfschätze-Geschäftsführerin Lebewohl zu sagen.

Pionierin

Die 62-jährige Großlangheimerin ist eine Pionierin in Sachen gemeindeübergreifender Zusammenarbeit. Zunächst engagierte sich die gelernte Erzieherin ehrenamtlich im Rahmen der Dorferneuerung in ihrem Heimatort. 2005 stieg sie nebenberuflich in das interkommunale Projekt der heutigen „Dorfschätze“ ein, zu denen Abtswind, Castell, Großlangheim, Kleinlangheim, Prichsenstadt, Rüdenhausen, Schwarzach am Main, Wiesenbronn und Wiesentheid zählen. Von 2008 bis Mitte 2018 war Inge Thomaier Dorfschätze-Geschäftsführerin.

Jetzt freut sie sich auf ein Leben nach der Arbeit. Ihrer Nachfolgerin Alexandra Ludwig sowie allen Anwesenden wünschte sie „Kraft, Geduld und Ideen“ und bedankte sich mit kurzen, herzlichen Worten für die gute Zusammenarbeit: „Ihr alle, einschließlich der Bauhof, habt mich super unterstützt, mit Rat und Tat.“

Dr. Werner Knaier fasste als Vorsitzender der Dorfschätze-Gemeinschaft Inge Thomaiers Arbeit zusammen: „Sie hat die Dorfschätze mehr oder weniger aus der Taufe gehoben. Dann war sie jahrelang ihr ruhender Pol. Und der geht jetzt.“ Der Gemeinde-Verbund habe zunächst eher einem Tourismusverband geglichen. Inge Thomaier habe den Wandel hin zu einem vollständigen ILE-Projekt – ILE steht für Integrierte Ländliche Entwicklung – aktiv mitgestaltet.

So sei es auch ein ganzes Stück weit ihr Verdienst, „dass wir mittlerweile in ganz vielen Bereichen gut zusammenarbeiten, vom Hochwasserschutz bis hin zum Wegekonzept“.

Keine Langeweile

Knaier zeigte sich überzeugt davon, dass die Großlangheimerin auch im Ruhestand keine Langeweile haben werde. Inge Thomaier malt gerne, ist historisch sehr interessiert und führt für ihre Heimatgemeinde ein Verzeichnis von archäologisch interessanten Funden. „Unsere besten Wünsche begleiten Dich“, wandte sich Knaier an seine scheidende Mitarbeiterin.

Im Namen des ganzen Teams verabschiedete sich Personalrätin Silke Scheller mit einem charmanten, selbstverfassten Gedicht. „Die Inge“ habe sich stets ins Zeug gelegt, hieß es darin, und: „Wir haben Dich stets gern gesehen und werden Dich vermissen.“ Zum Glück sei die Kollegin aber „jung geblieben“, so dass dem Spaß im Ruhestand nichts im Wege stehe.