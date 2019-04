Ein Salon für die Schönheit

Am Sonntag eröffnete Anja Sauer ihren neuen Schönheitssalon in der Dr. Eugen Schön-Straße 19 in Volkach. Unter dem Motto "Permanent Make-up & Medical Cosmetics" fiel beim Frühlingsmarkt der offizielle Startschuss für das Aesthetic-Studio der 39-jährigen in Sommerach lebenden Visagistin.

In ihrem Studio bietet sie Dienstleistungen wie Permanent Make-up, Microblading, dekorative und medizinische Kosmetik an. "Medizin und Ästhetik haben mich schon immer fasziniert", sagte die staatlich geprüfte pharmazeutisch-technische Assistentin, die viele Jahre im medizinischen Forschungsbereich an der Universitätsklinik in Würzburg beschäftigt war, bei der Eröffnungsfeier. "Bis ich dem Ruf meiner Seele folgte und meine Berufung zu meinem Beruf gemacht habe."

Perfekte Technik für ein optimales Ergebnis

Nach ihrer Ausbildung zur Visagistin ließ sie sich bei der Firma Goldeneye von Mastertrainern im Bereich Permanent Make-up zur Profi-Pigmentistin ausbilden. Weitere Ausbildungen im kosmetischen und ästhetischen Bereich folgten.

Ihr größtes Ziel ist es, die Natürlichkeit betonen. Bei jedem Kunden führt sie ein individuelles und kostenfreies Beratungsgespräch durch, um die perfekte Technik zu wählen und ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Weitere Infos unter www.as-aestheticstudio.de.