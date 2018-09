Ein Platz für die Gemeinschaft

Eine Kurtaxe wird es wohl auch in Zukunft nicht geben in Rüdenhausen, auch wenn man auf dem neu gestalteten Kirchplatz Wasser treten kann. Über diese Idee amüsierten sich die Gäste bei der Einweihung der ehemaligen Pfarrscheuer sowie des neu gestalteten Kirch- und Paul Gerhardt-Platzes am Freitag.

Baudirektor Johannes Krüger vom Amt für Ländliche Entwicklung berichtete über den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. Wasser ist das prägende Element auf dem Platz, der jetzt „Aufenthaltsqualität“ hat und dadurch Kommunikation schaffen soll. So soll das Leitbild der Dorferneuerung, „Gelebte Gemeinschaft mit Tradition“, Gestalt gewinnen.

Krüger zählte die einzelnen Schritte zur Umgestaltung auf: Die Brunnenstube wurde geöffnet, ein barrierefreier Zugang zur Kirche geschaffen. Die Pfarrscheune wurde ebenso erneuert wie die Pfarrgartenmauer.

Der Dank an alle Beteiligten sowohl bei der Bauphase wie bei der Einweihung stand im Mittelpunkt der Ansprache von Bürgermeister Gerhard Ackermann. Er ließ den Verlauf des Projektes Revue passieren von den ersten Vorbereitungen 2009 über die Planungs- und Bauphase bis zur Vollendung. Die letzte Angebotssumme lag bei rund 654 000 Euro, zuzüglich Geländer und Anpflanzungen, die im Oktober erfolgen soll.

Das Element Wasser spielte dabei in mehr als einer Hinsicht eine wichtige Rolle. Erst eine Neuberechnung von Krüger habe die Gemeinde vor einer hydraulischen Berechnung des Schirnbaches bewahrt, die das Wasserwirtschaftsamt gefordert hatte, berichtete Ackermann. Auf Wunsch der Teilnehmergemeinschaft wurde das Wasser zum prägenden Gestaltungselement. „Es ist nach historischem Vorbild der Wasserlauf über den Platz gebaut worden, dessen Wasser aus einem alten Rüdenhäuser Mühlstein in eine Schüssel sprudelt, bei der die acht blauen Glassteine die acht Rüdenhäuser Mühlen symbolisch darstellen“, erläuterte Ackermann. Neben der Brunnenstube solle auch der Brunnen im Eich-Gebäude öffentlich zugänglich gemacht werden.

Landrätin Tamara Bischof freute sich, dass die Rüdenhäuser diesen Platz annehmen. „Rüdenhausen hat alles richtig gemacht“, lobte die Landrätin. Schließlich wachse auch Rüdenhausen und habe damit dazu beigetragen, dass der Landkreis nun über 90 000 Einwohner habe. Das Element Wasser sei natürlich ein Anziehungspunkt. Vor allem für die Kindergartenkinder, die beim Heimweg erst einmal durchs Wasser gingen.

Der Ehrenbürger und Pfarrer i.R. Ernst-Ludwig Werner und sein katholischer Kollege Diakon Karl Leierseder gaben dem neuen Platz anschließend den kirchlichen Segen. Wengertsmusikanten, Singverein und Posaunenchor bereicherten die Einweihungsfeier musikalisch. Passend zum Platz blies der Posaunenchor ein Stück aus Händels Wassermusik.

Viele Ehrengäste hatte Bürgermeister Ackermann begrüßen dürfen, darunter Bürgermeisterkollegen, ehemalige und amtierende Vorstandsmitglieder der Teilnehmergemeinschaft, Vertreter der Patenkompanie und Firmenvertreter. Vor allem freute sich der Bürgermeister aber über die Vertreter der örtlichen Vereine und verbände sowie über die anwesenden Anwohner, die zum Teil erhebliche Einschränkungen während der Bauphase hatten hinnehmen müssen.