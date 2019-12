Volkach vor 1 Stunde

Ein Nikolaus, der Spenden sammelt

Dieser Nikolaus verteilt nicht nur Geschenke, er sammelt auch Spenden – und das bereits seit über 15 Jahren. Karl "Charly" Leykamm aus Volkach beschert mit seinem Knecht Ruprecht in der Zeit vor Weihnachten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei bitten sie in den Familien, die sie besuchen, auch immer um Spenden, die dem Verein Fortschritt in Würzburg zukommen, der sich um behinderte Kinder und ihre Angehörigen kümmert. 250 Euro konnten der Nikolaus und sein Knecht jetzt überweisen, wie Karl Leykamm mitteilt.