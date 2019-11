Volkach vor 1 Stunde

Ein Insektenhotel für den Hort im Kloster St. Maria

Die Überlandzentrale Mainfranken schenkte dem Hort im Kloster St. Maria Volkach ein riesiges Insektenhotel. Insgesamt wurden 50 Insektenhotels an regionale Kindertageseinrichtungen übergeben. Gefertigt wurden diese größtenteils von den gemeinnützigen Mainfränkischen Werkstätten. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, überbrachte Peter Mahler von der ÜZ das Werkstück den begeisterten Hortkindern und Hortleiterin Inka Bäuerlein. Der Hortspielplatz als Domizil des Hotels ist nach dem franziskanischen Sonnengesang des heiligen Franziskus gestaltet, in dem die Schöpfungselemente wie Sonne, Wasser, Erde und Tiere gelobt werden. Die Schöpfungsbewahrung ist seit 700 Jahren ein franziskanisches Thema und der Hort möchte, laut Bäuerlein, dies auch an die Hortkinder weitergeben. "Das Insektenhotel passt perfekt auf den Spielplatz, weil Franziskus im Schöpfungsgesang auch die kleinen Tiere liebte und wertschätzte".