Er hat ein Herz für krebskranke Kinder und hat deshalb zu seinem 60. Geburtstag auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden gebeten: Und die 120 Gäste des Bauunternehmers Ottmar Barthel aus dem Dettelbacher Ortsteil Schnepfenbach griffen tief in die Tasche. Am Ende kamen 1500 Euro zusammen, die nun an die Station Regenbogen gingen.

In der Einrichtung an der Universitätsklinik Würzburg werden krebskranke Kinder und Jugendliche im Alter von wenigen Lebenswochen bis zu 18 Jahren behandelt und betreut. Bei einem Treffen in Würzburg übergab Ottmar Barthel den Spendenscheck an Elisabeth Betz, Vertreterin der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg.

Der Verein verwendet die Spenden zum Beispiel für die familiengerechte Ausstattung der Stationen, die kostenfreie Bereitstellung von zwölf Elternwohnungen in Kliniknähe, die Finanzierung zusätzlicher Arzt- und Schwesternstellen, die Unterstützung von Familien in Notlagen oder die Begleitung verwaister Eltern und Geschwister.