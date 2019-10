Obernbreit vor 48 Minuten

Ein Hauch von Taizé:

Nacht der Lichter

in Obernbreit

Zu einem Abstecher nach Frankreich lädt die Pfarrgemeinde Obernbreit am Sonntag, 3. November, ab 18 Uhr in die katholische Marienkirche ein. Das Vorbereitungsteam bietet diesmal eine besondere Andacht im Stil der Brüder der Communauté des französischen Taizé an, bekannt vor allem durch die ökumenischen Jugendtreffen. Neben Liedern aus Taizé runden Lesungen, meditative Stille und Gebete die Nacht der Lichter ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, bei einer Tasse Tee im Foyer miteinander ins Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es Gelegenheit zu seelsorgerlichen Gesprächen.