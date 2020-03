Kitzingen vor 1 Stunde

Ein Hauch von Taizé: Lichterfeier in St. Johannes Kitzingen

Die Sing- und Musikgruppe Johannesfeuer lädt am Samstag, 7. März, um 18.30 Uhr zu einer Lichterfeier mit Gesängen aus Taizé in die Kirche St. Johannes in Kitzingen ein. Es erklingen die charakteristischen Taizegesänge, die in vielfacher Wiederholung gesungen werden. Lesungen, meditative Stille und internationale Segenswünsche runden die "Nacht der Lichter" ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie in Taizé an jedem Samstagabend, soll bei der Lichterfeier der Auferstehung Jesu gedacht werden. Im Verlauf des Gebets werden während des Gesangs der Reihe nach Kerzen entzündet.