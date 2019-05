Ein El Dorado für Freunde der Tätowierkunst

Bereits Weltreisende wie der Entdecker James Cook und der Naturforscher Charles Darwin erkannten auf ihren langen Fahrten und Expeditionen: Es gibt kein Volk auf der Erde, das sich nicht tätowiert oder diesen Brauch nicht irgendwann mal praktiziert hat. Im Westen hat sich das Tätowieren von einem Ausdruck der Ablehnung gesellschaftlicher Normen durch die Punks, Rocker und Skins zu einem normalen Hautschmuck gewandelt.

Mit verantwortlich für die Verbreitung und Akzeptanz des Tätowierens sind Tattoo-Conventions. Eine solche Tätowierermesse findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, in der Frankenhalle in Dettelbach statt. Hier warten an zwei Tagen (Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag bis 11 bis 19 Uhr) zahlreiche Tätowierkünstler auf die Besucher und zeigen, was an Tattookunst möglich ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besucher haben die Möglichkeit aus Tätowierern den für sie richtigen auszuwählen und sich vor Ort das Wunschmotiv tätowieren zu lassen – oder einen Termin im Studio zu vereinbaren. Neben jeder Menge Tätowierern erwartet die Besucher auch ein buntes Showprogramm. Für Kinder bis 13 Jahre ist der Eintritt frei und es gibt eine Hüpfburg.