Ein Ehrenvorsitzender beim SV Obervolkach

28 Jahre lang war er Vorsitzender und 33 Jahre lang Kassier des SV Obervolkach, jahrelang in Doppelfunktion, bis er sich vor einem Jahr vom Vorsitz trennte und sich nur noch um die Finanzen kümmerte. Jetzt ist Manfred Krapf Ehrenvorsitzender des 225 Mitlieder starken Sportvereins Obervolkach-, und in dieses symbolische Amt wählten ihn die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung. Eine zweidrittel Mehrheit sei dazu notwendig, so die Vorsitzende Susanne Feuerbach. Es reckten sich alle Arme der gut 50 anwesenden Mitglieder in die Höhe.

Einige weitere Ehrungen, sowohl vereinsintern als auch vom BLSV (Bayerischer Landessportverband), ergänzten die entspannte Generalversammlung. Hinzu kamen die Berichte aus den drei Abteilungen Kinderturnen (Leiterin: Andrea Feuerbach), Korbball (Eva Fleischmann) und Damengymnastik (Doris Krapp). Die Berichte waren insgesamt recht positiv, wobei die Abteilung Damengymnastik die kleinste ist, denn dort halten sich "nur noch" elf Damen fit, berichtete Krapp. Demnächst würden weitere zwei ausscheiden, der Rest aber würde das Angebot regelmäßig in Anspruch nehmen.

Die Korbballerinnen, sagt Fleischmann, werden auch in dieser Saison eine Damenmannschaft ins Rennen schicken können, und beim Kinderturnen ist, wie in vielen anderen Sportvereinen auch, das meiste los. Aufgeteilt in fünf Gruppen in den unterschiedlichsten Altersstufen würden die Kinder emsig turnen, berichtete Andrea Feuerbach. Demnächst startet auch eine Gruppe Mutter-Kind-Turnen.

Rückblickend auf das abgelaufene Jahr war das Abwasserproblem behoben worden, sagte die Vorsitzende. Dank des Baggers eines Vereinsmitgliedes waren die Arbeiten auch zügig voran gegangen, "sonst würden die anderen fleißigen Helfer heute noch graben". Auch die Stände bei den Weinfesten in Obervolkach und Volkach hatten einiges Geld in die Vereinskasse gespült.

Für dieses Jahr stehen vier große Termine an: die Familienfahrradtour (20. Juni), das 50. Obervolkacher Weinfest (20. - 22. Juli), das Volkacher Weinfest (15. - 20. August) und die Kirchweih (6. Oktober). Inklusive der Ehrungen war die Generalversammlung nach 52 Minuten auch schon wieder zu Ende.

Ehrungen

Vereinsehrungen: 15 Jahre Mitgliedschaft (SVO-Nadel in Bronze): Sandra Böhnlein, Dirk Englert, Steffen Friedrich, Veronika Friedrich, Mario Kralenetz, Michel Krapf, Christian Krapf, Olivr Luczak, Markus Runtsch, Jonas Thaler. Ehrenvorsitzender: Manfred Krapf.

BLSV-Ehrungen: 20 Jahre Mitgliedschaft (Verbands-Ehrenzeichen in Silber): Hildegard Bäuerlein, Lore Bock, Susanne Feuerbach, Martin Seufert. 25 Jahre (Ehrenzeichen in Silber, Vereins-Ehrennadel in Silber): Brigitte Bedacht, Kerstin Feuerbach, Ursula Haase, Joachim Kern, Angela Seidler, Ilse Teubler, Heidi Winkler, Sieglinde Wohlfart, Petra Wohlfart, André Wohlfart. 30 Jahre (Ehrenzeichen in Silber): Annette Jörg. 40 Jahre (Ehrenzeichen in Silber mit Gold): Rainer Feuerbach, Lothar Kopala. 35 Jahre Funktionär (Sonderehrung): Johannes Krapf (Abstreudienst seit 1984)