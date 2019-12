Ein Dankeschön zum Jahresschluss

Jahresschlusssitzungen beim Segnitzer Gemeinderat und das Beste kam tatsächlich zum Schluss: Zuschauerin Renée Fröhlich bedankte sich mit warmen Worten bei Bürgermeisterin Marlene Bauer und ihren Gemeinderäten für deren Arbeit im abgelaufenen Jahr: "Danke für eure Geduld, für die viele Arbeit, die Sorgen, danke, dass ihr das alles auf euren Schultern tragt."

Ein Lob, das die Bürgermeisterin sichtlich freute, es liegt schließlich kein ganz einfaches Jahr hinter ihr und dem Gemeinderat. Die Bauprojekte am Dorfgemeinschaftshaus und in der Ortsdurchfahrt hatten sie in Atem gehalten und tun es immer noch.

Sorgenkind Gemeinschaftshaus

Besonders das Gemeinschaftshaus wurde in den letzten Monaten ein wenig zum Sorgenkind. Im Herbst hätte es eröffnet werden sollen und noch immer sind die Räte mit Ausschreibungen und Auftragsvergaben beschäftigt. Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig. Manches Gewerk musste nachgebessert werden, anderes neu ausgeschrieben weil die vorgelegten Angebote einfach zu teuer waren. Die voll ausgelastete Baubranche kam noch hinzu. Nun vermeldete Marlene Bauer, dass die Förderfrist für das ELER-Projekt verlängert werden konnte. Eigentlich hätte sie am 6. Dezember geendet, nun haben die Segnitzer ein weiteres halbes Jahr Zeit, die Arbeiten fertigzustellen.

In der Ratssitzung wurden die Aufträge für Vorhänge, Sonnensegel und Außenanlagen vergeben – es geht also wieder ein Stück voran. Für die geplante Bürgerversammlung am 30. Januar hat die Bürgermeisterin dennoch vorsichtshalber das Schützenhaus reserviert, man weiß ja nie.

Mehr Geld fürs Tierheim

Auch die Segnitzer sind aufgefordert sich am geplanten Tierheim-Neubau im conneKT-Park in Kitzingen zu beteiligen. Bisher zahlt die Gemeinde eine Fundtier-Pauschale von 70 Cent je Einwohner im Jahr. Nun wird die Summe aufgestockt um das notwendige Darlehen für den Neubau zu finanzieren. Die Segnitzer Räte folgten dabei der Empfehlung des bayerischen Gemeindetages und legten fest, dass sie künftig 80 Cent bis einen Euro je Einwohner im Jahr mehr bezahlen, abhängig davon, wie sich die Zinsen für das Darlehen entwickeln. Das bedeutet eine Gesamtzahlung für Betriebs- und Darlehenskosten von 1275 bis 1411 Euro im Jahr.

Die Bürgermeisterin informierte über den Kassenbericht des Museums Segeum. Aus Eintrittsgeldern und Spenden konnten Einnahmen von gut 400 Euro erwirtschaftet werden. Norbert Bischoff, der sich maßgeblich mit seinem Team um das Museum kümmert, betonte, dass dies nur dank ehrenamtlicher Arbeit möglich sei. Er zeigte sich dankbar für motivierte Helfer, die ihre Wochenenden im Museum opferten. Auch das Archiv werde seit Jahrzehnten ehrenamtlich gepflegt, eigentlich eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Er wünschte sich, dass diese unsichtbaren Arbeiten in der Öffentlichkeit mehrwahrgenommen und geschätzt würden.

Eine Beprobung habe ergeben, dass in drei Segnitzer Brunnen der Arsengehalt im Wasser immer noch deutlich überhöht sei. Aus diesem Grund wies die Bürgermeisterin nachdrücklich daraufhin, Brunnenwasser nicht zu trinken oder etwa im Sommer für den heimischen Pool zu verwenden.