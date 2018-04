Ein Dankeschön an die Gemeinde

Auf der Speisekarte im Sportheim Martinsheim standen beim Kulinarischen Abend viele Spezialitäten aus Syrien auf der Speisekarte – beispielsweise „Lahmacun“, eine Pizza, die vielen bereits als türkische Speise bekannt ist, oder „Kibe“, eine fruchtig-nussige Hackfleischfüllung im Couscous-Mantel. Dazu gab es mit Reis und Fleisch gefüllte Weinblätter.

Zubereitet wurden die Speisen vom syrischen Ehepaar Hasna Alhasan und Emad Jamaa. Unterstützt wurden sie von Altbürgerinnen, die „über den eigenen Tellerrand hinausblicken wollten“ sowie weiteren Geflüchteten aus der Gemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits zum zweiten mal fand die Veranstaltung statt. Eingeladen hatte der Runde Tisch Integration zusammen mit dem TSV Martinsheim. Mit dem kulinarischen Abend wollen die Geflüchteten ihr Dankeschön an die Gemeinde richten und den „Alteingesessenen“ ein wenig von ihrer Heimat näherbringen, heißt es weiter.

In der Gemeinde Martinsheim leben seit 2015 Geflüchtete aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Syrien. Drei syrische Familien sind inzwischen als anerkannte Geflüchtete in der Gemeinde sesshaft geworden. Aus dem kirchlichen-kommunalen „Helferkreis Asyl“ ist in der Zwischenzeit ein „Runder Tisch Integration“ geworden. An diesem Tisch sitzen nicht nur Deutsche, sondern auch Geflüchtete – aus Helfern sind Freunde geworden, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Sportheim war an diesem Abend bis zum letzten Platz besetzt. 75 Essen wurden ausgegeben. Die Gäste nahmen zum Teil weite Anreisewege auf sich: Neben Martinsheimer Bürgerinnen und Bürgern saßen auch Gäste aus Würzburg und Ochsenfurt.

Der Abend stand unter dem Motto „Syrien ohne Krieg“. Zwei kurze Videos über die beiden Heimatstädte der Geflüchteten, Aleppo und Damaskus, aus Zeit vor dem Krieg luden zum Gespräch über ein zukünftiges Syrien ein. Ein Bildband über Syrien vor dem Krieg bot an den Tischen viel Gesprächsanlass zwischen Geflüchteten und Deutschen. Viele der schrecklichen Kriegsbildern aus Syrien kannten ältere Menschen noch aus ihrer eigenen Kindheit, so die Pressemitteilung. Ein zerstörtes Aleppo erinnere an die kriegszerstörte Stadt Würzburg.