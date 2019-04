Ein Ausflug in die Stadtbücherei

Die Vorschulkinder des Kindergartens Kitzingen-Friedenskirche unternahmen einen Ausflug in die Kitzinger Stadtbücherei. Sie wurden dort von Sheena Ulsamer, der Leiterin der Stadtbücherei, empfangen und in das Lesecafe geleitet, in dem sie eine Brotzeit zur Stärkung einnahmen, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. Gestärkt ging es dann in die Kinderabteilung, in der ein einer gemütlichen Ecke das Bilderbuch „Die Pippiliothek“ vorgelesen wurde. Dann konnten die Vorschüler verschiedene Bücher anschauen bzw. Spiele ausprobieren. Nach einer gemeinsamen Wimmelbildbetrachtung und mit Infomaterial versorgt machten sich die Mädchen und Buben wieder auf den Weg in die Kita.