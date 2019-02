Ein Abriss am Marienplatz

Größere bauliche Veränderungen hat die Gemeinde Wiesentheid am Marienplatz vor. Die dort in Besitz der Gemeinde befindlichen Gebäude sollen zum einen saniert werden. Zum anderen will die Kommune das baufällige Gebäude im Anschluss an das dortige Friseurgeschäft, in dem einst das Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt ihr Heim hatten, wegreißen. Dieser Platz soll dann frei bleiben. Statt dessen ist vorgesehen, die dahinter liegende Scheune auszubauen und mit hochwertigen Wohnungen einzurichten.

In dem Gebäude, das abgerissen werden soll, war vor über einem Jahr die Decke eingestürzt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, weil das Haus eh leer stand. Dazu stellten Fachleute bei genauerem Hinsehen fest, dass wohl der sehr sandige und somit wacklige Untergrund die Ursache gewesen sei.

Durch einen Abriss des Gebäudes entstünden im Innenhof mehr Parkplätze, sagte Bürgermeister Werner Knaier. Zudem komme dann das dahinter liegende Templerhaus besser zur Geltung. Das Haus gehört mit dem Schloss zu den ältesten Gebäuden in Wiesentheid und wird derzeit von seinem Besitzer, einem Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, restauriert. Wohnungen sollen dort entstehen. Zusätzlich will die Gemeinde die beiden Wohnungen oberhalb des Friseurgeschäfts sanieren.

Die Pläne gefielen den Mitgliedern des Gemeinderats, die das Vorhaben in der Sitzung befürworteten. Das Gremium will dazu gezielt drei Planungsbüros aus der Umgebung anschreiben und um Gestaltunsvorschläge bitten. Das sei sinnvoller und koste weniger, meinte Bürgermeister Werner Knaier. Er führte an, dass die Gemeinde allein für den bundesweit ausgeschriebenen Architekten-Wettbewerb wegen des Schlossplatzes 88 000 Euro ausgab.

Die eingehenden Vorentwürfe sollen dann von einer Jury beurteilt werden, zu der der für die Städtebauförderung zuständige Planer Martin Schirmer sowie ein Vertreter der Regierung von Unterfranken und vom Lanratsamt gehören sollen. Von der Gemeinde sind Bürgermeister Knaier, die Gemeinderäte Otto Hünnerkopf und Stefan Maurer sowie Ludwig Haissig vom Bauamt mit dabei.