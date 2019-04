Ein Abenteuerland im Miniaturformat

Den Nachwuchs für den Modellbau begeistern und gleichzeitig das Kind im Manne leben lassen, lautete das Motto auf der Modellbauausstellung am Wochenende in der Volkacher Mainschleifenhalle.

Zum 31. Mal organisierten die Modellbaufreunde Volkach die abwechslungsreiche Messe mit Schiffen, Flugzeugen, Eisenbahnen und Fahrzeugen im Miniaturformat. Auf über 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche schlugen die Herzen der kleinen und großen Besucher beim Anblick der etwa 500 Modelle höher.

40 Helfer verwandeln Halle in Abenteuerlandschaft

Viele Menschen machten einen Abstecher vom Frühlingsmarkt in der Altstadt in die Ausstellungshalle, die Ausstellungsleiter Gerald Pfaff und seine über 40 Helfer in eine kurzweilige Abenteuerlandschaft umfunktioniert hatten.

Die Vielfalt an ausgestellten Modellen und angebotenem Zubehör war riesig. In der kurzweiligen Modellarena faszinierten vor allem Lokomotiven, Rennboote, Segelflieger und kleine Flitzer in Mini-Ausführung. Im Mittelpunkt des Interesses stand eine imposante Großbaustelle und eine Autobahn-Rastanlage, auf der original nachgebaute Modell-Trucks, Bagger, Brummis und Ladefahrzeuge im Einsatz waren.

Live-Spektakel mit Fernsteuerung

Die Modellbaufreunde Main-Rhön sorgten mit ihren Fernsteuerungen für ein Live-Spektakel, was vor allem bei den jüngsten Besuchern große Augen verursachte. "Ich könnte meinen Sohn da hinsetzen und ihn in drei Stunden wieder abholen", meinte ein junger Vater.

Einen breiten Raum nahmen diesmal die Flugzeuge und Segelflieger ein. Reinhold Euler von den Modellbaufreunden, die aktuell 122 Mitlieder in ihren Reihen haben, zeigte dem interessierten Nachwuchs, wie man die einfachsten Flugmodelle mit Klebepistole zusammenbaut. "Es wäre schön, wenn sich noch mehr Jugendliche unserem Verein anschließen würden", meinte Gerald Pfaff mit Blick auf die kleine Modellbauwerkstatt.

Nur fünf Jugendliche bei den Modellbaufreunden

Zurzeit gehören nur fünf Jugendliche den Modellbaufreunden an. "Wir rühren ständig die Werbetrommel", hofft der Messechef darauf, durch öffentliche Präsentationen und kleine Workshops beim Nachwuchs die Lust am Modellbau zu wecken. Reinhold Euler gelang das gut, denn nach dem Zusammenbau der Kleinmodelle durften die Kinder ihre Modelle gleich im Freien fliegen lassen – ein super Spaß.

Mit Herzblut bei der Sache waren auch die Schifffahrtskollegen vom MSC Würzburg, die erstmals bei der Ausstellung etwa 20 filigrane Schiffsmodelle präsentierten. Der Andrang an allen Modellanlagen war groß. Vier Monate Vorbereitungszeit hatten sich für Gerald Pfaff und seine Wegbegleiter wieder einmal gelohnt.