Buchbrunn vor 1 Stunde

Ein Abend zum Kranklach'n

Wer gerne lacht, den fränkischen Humor liebt und Lust auf einen geselligen Abend hat, der ist laut Pressemitteilung am Samstag, 21. März, in Buchbrunn genau richtig. Die Geometer laden zum jährlichen Kabarettfrühling in die TSV-Sporthalle ein und halten wieder ein echtes Schmankerl bereit: Sven Bach und sein Bühnenprogramm „Kranklach'n is' g'sund!“. Der fränkische Mundartkabarettist, der auch regelmäßig Gast bei den Faschings-Fernsehsendungen des Bayerischen Fernsehens ist, macht seinen Gästen klar: „Die Drääner, die Du lachsd im Leb'm, die brauchst scho' nemmer greina!“ Los geht's um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt's unter Tel.: (0176) 57631308.