Ein 4,53-Millionen-Haushalt als Herausforderung

Die anstehende Erneuerung der Wasserleitungen im Ort fordert in diesem Jahr die Finanzen der Gemeinde Rüdenhausen. Im Gemeinderat wurde nun ein Haushalt für 2019 verabschiedet, der mit 4,53 Millionen Euro um fast eine Million Euro höher ausfällt, als im Vorjahr. Zur Deckung des Etats entnimmt Rüdenhausen zwar 1,443 Millionen Euro vom Ersparten. Das alleine reicht zum Abgleich nicht aus. Die Gemeinde nimmt zusätzlich einen Kredit von 374 020 Euro auf, der ausschließlich der Wasserversorgung zugeordnet ist.

Bürgermeister Gerhard Ackermann, wie auch Kämmerin Christine Volk von der Verwaltungsgemeinschaft, bezeichneten das Haushaltsjahr 2019 als "eine große Herausforderung", eben wegen der Finanzierung der Wasserversorgung und des Kredits. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob die eingeplanten Investitionen der Gemeinde in Höhe von 2,7 Millionen Euro tatsächlich ausgeführt werden.

Im einzelnen umfasst der Verwaltungshaushalt, der die Pflichtaufgaben der Gemeinde abdeckt, 1,830 Millionen Euro, was 17 Prozent mehr sind als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 2,702 Millionen Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um 33,3 Prozent gestiegen. Allzu große Sorgen muss sich die Gemeinde angesichts der Eckdaten wohl nicht machen. So wird laut dem Plan eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 213 910 Euro erwirtschaftet. Die Pro-Kopf-Verschuldung der 892 Einwohner zählenden Gemeinde beträgt 419 Euro und liegt damit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B (300 Prozent) sowie für die Gewerbesteuer (320 Prozent) bleiben gleich. Dagegen erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde auf 539 923 Euro, was pro Einwohner 605,18 Euro sind. Unter den 31 Gemeinden des Landkreises steht Rüdenhausen damit auf Platz 26, und ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Ränge nach vorne gerückt.

Bei den Umlagen, die zu zahlen sind, stieg der Beitrag zur Kreisumlage infolge der höheren Steuerkraft auf nun 338 423 Euro. An die Verwaltungsgemeinschaft in Wiesentheid muss Rüdenhausen 145 Euro pro Einwohner, also 129 340 Euro bezahlen. Für den Schulverband sind 1050 Euro pro Schüler, plus eine Investitionsumlage von jeweils 450 Euro, fällig. Zu zahlen sind hier insgesamt 38 850 Euro. Für den Abwasserzweckverband sind 70 688 Euro fällig. Als Zuschuss für die Betriebskosten des Kindergartens sind 281 423 Euro kalkuliert.

Aus der Einkommenssteuer erhält die Kommune 419 340 Euro. Außerdem stehen auf der Einnahmenseite des Marktes Rüdenhausen 351 408 Euro aus den staatlichen Schlüsselzuweisungen. Gewohnt niedrig fällt die Kalkulation bei den Gewerbesteuern aus, wo 65 000 Euro eingerechnet sind. Zusammen mit der Grund- und der Hundesteuer sind es 83 900 Euro.

Beim Punkt Investitionen nehmen die Tiefbaumaßnahmen mit 2,202 Millionen Euro den größten Raum ein. Beim Punkt Hochbau (282 000 Euro) sind unter anderem für die Sanierung des Pfarrhauses 150 000 Euro angesetzt. Für den Erwerb von Grundstücken sind 160 000 Euro vorgesehen. Die Gemeinderäte stimmten dem Zahlenwerk einstimmig zu.