Ein 145. Geburtstag mit Zeitreise und internationalem Flair

"Singen ist Leben, ist Freude, öffnet das Herz": Damit eröffnete der Gesangverein Segnitz am Samstag seinen großen Liederabend. Anlass war neben der Liebe zur Musik vor allem das 145-jährige Bestehen des Vereins. Am 6. Januar 1874 wurde in der ersten Generalversammlung offiziell gemacht, was bereits ein Jahr zuvor als provisorischer Ausschuss begonnen hatte.

Für die Anschaffung des ersten Klaviers hatte der Verein Aktien an seine Mitglieder verkauft und im Laufe der Jahre die Schulden abgestottert. Kurz darauf konnte der Verein Fahnenweihe feiern und die Mitglieder kamen ihrer selbst auferlegten Aufgabe nach: Die "Pflege des Gesangs und gesellschaftliche Unterhaltung". Der zunächst reine Männerchor probte schon bald regelmäßig im Gasthaus zum Goldenen Anker, das auch heute noch Vereinslokal ist. 1919 wurde dann zusätzlich ein gemischter Chor gegründet.

In den Kriegswirren verstummte die Musik in Segnitz zunächst, 1947 gab es dann für beide Chöre einen Neuanfang. Inzwischen gibt es keinen Männerchor mehr, seit 1967 singt der gemischte Chor bei Adventskonzerten, Kirchenfesten, Liederabenden und anderen Anlässen. Die amtierende Vorsitzende Silvia Gernet verkündete am Samstag allerdings augenzwinkernd, dass man im Archiv ein paar der alten Sänger ausgegraben und abgestaubt habe. Und so eröffneten die männlichen Sänger des Chores den Abend stilecht in Frack und Zylinder mit alten Weisen.

Fränkische Mundart und afrikanische Melodien

Und wie es sich für eine Geburtstag gehört, hatten sich die Segnitzer Gäste eingeladen: Der Männergesangverein Großlangheim und der Liederkranz Dittwar gestalteten den Abend musikalisch mit. Das Programm stellte sich als überraschend international heraus: Von fränkischer Mundart über englische Popsongs des Segnitzer Mädelschores über afrikanische Melodien des Dittwarer Projektchores war alles dabei. Und mit einem Augenzwinkern begeisterte die fränkisch-französische Verballhornung "Schütt de Brüh nou!" die Zuhörer.

Dankesworte gab es von der Vorsitzenden für Chorleiterin Annelies Gaar. Die musikalische Powerfrau leitet den Chor seit nunmehr 35 Jahren und ist damit länger im Amt als alle ihre Vorgänger in der Vereinsgeschichte. Mit einem kleinen Gedicht berichteten die Sänger, wie sie damals an ihre Chefin gekommen sind. Und Silvia Gernet überreichte als Dankeschön ein großes Blumengesteck – stilecht mit Notenschlüssel verziert. "Wir singen mit dir wirklich gern!" hieß es.

Gaar zeigte auf ihre Art, wie sehr ihr die Arbeit mit dem Chor Spaß macht: Mit ABBAs "Thank you for the music" endete der Abend auf musikalisch höchstem Niveau. Die Melodie summte sicher noch lange in den Köpfen der Zuhörer nach.