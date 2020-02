Eilmeldung: Kitzinger Rat stutzt Pläne für Einkaufszentrum zusammen

Georg Wittmanns Plan für eine "Galerie Kitzingen" an der Bundesstraße 8, am Rande der ehemaligen US-Kaserne Marshall Heights, fand zum zweiten Mal im Kitzinger Stadtrat keine Gnade. Nach der Vertagung des Themas Mitte Dezember 2019, als sich die Stadtratsmehrheit überfahren und schlecht informiert fühlte, lehnte das Gremium das Vorhaben dieses Mal mit knapper Mehrheit ab.

Mit 15:14 Stimmen votierte der Rat gegen den Vorschlag der Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Siegfried Müller (UsW): Demzufolge sollte erst ein Bebauungsplan für das von Investor Wittmann beantragte Gebiet aufgestellt werden und erst später die Entscheidung fallen, welche Sortimente auf welcher Verkaufsfläche und mit welcher Zufahrt zum Einkaufszentrum genehmigt werden.

Hauchdünne Stadtratsmehrheit lehnt Freifahrschein ab

Für die hauchdünne Stadtratsmehrheit war das ein Freifahrschein auf dem Weg ins Ungewisse. Die politischen Gruppierungen sprachen sich zwar dafür aus, den Marshall Heights eine Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs zu ermöglichen, aber nicht, ohne Größe und Sortimente im Vorhinein zu reglementieren.

Am Ende setzte sich mit 17:12 Stimmen ein Alternativ-Antrag der CSU durch. Dessen Tenor: Die Ansiedlung eines reinen Nahversorgers wird befürwortet. Allerdings nicht an der B 8, am Rande des neuen Wohngebiets, sondern innerhalb der Marshall Heights. Die Größe und das Sortiment müssen sich von vornherein am Einzelhandelskonzept des Stadtrats von 2012 orientieren.

Über die Diskussion im Stadtrat und über das Ergebnis der namentlichen Abstimmung berichten wir im Laufe des Freitags.