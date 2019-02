Eikona holt Daimler nach Volkach

Die Eikona AG in Volkach mit Gründer Manuel Drescher an der Spitze hat zwei innovative Produkte entwickelt, die jetzt vom Daimler-Konzern gekauft wurden. Da ist zum einen die habblAPP, die Eikona seit 2016 kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die App erhalten Lkw-Fahrer ihre Arbeitsaufträge aufs Smartphone oder direkt in den Lkw. Eikona konnte das Werkzeug so ausgelegen, dass jedes Unternehmen, das Lkw einsetzt, seine Abläufe selbst ganz exakt in der App hinterlegen kann. „Mit habbl unterstützen wir die Fahrer und senken die Fehlerzahl", berichtet Manuel Drescher in einer Pressemitteilung.

Dazu gesellt sich die Conizi-Plattform, auf der sich Speditionen und Transportunternehmen mit ihren Auftraggebern verbinden lassen können. Sie erhalten also die Daten, die für die Durchführung der Transporte erforderlich sind, direkt elektronisch, ohne dass sie noch einmal erfasst werden müssen.

Daimler unterstützt seit beinahe 20 Jahren Fahrzeugbesitzer digital. Das Tochterunternehmen Fleetboard ist Pionier auf dem Gebiet der Fahrzeugtelematik und bietet Lösungen für die Lkw sämtlicher Marken.Dazu passen nun habbl und conizi, die künftig die Steuerung sämtlicher Aufträge erleichtern sollen, die mit Fleetboard-Geräten durchgeführt werden.

"Wir sind überzeugt davon, dass die Digitalisierung der Logistik die nächste Stufe erreicht, auf der sämtliche Partner in der Transportkette miteinander verbunden sein werden“, betont Manuel Drescher. Mit dem Entwickler-Team will er auch künftig in Volkach conizi und habbl vorantreiben. Ihr gemeinsames Ziel ist es nun, mit der Vertriebskraft des neuen Eigentümers zum europäischen Marktführer für mobile Applikationen und Transportdatenaustausch zu werden. Fleetboard-Geräte haben mehr als 7000 Unternehmen im Einsatz, für die rund 285 000 Fahrzeuge verschiedener Lkw-Marken täglich unterwegs sind.

Mit dem neuen Eigentümer die eigene Identität bewahren zu können, war Manuel Drescher besonders wichtig.Das Team in Volkach soll weiter wachsen. Hier sucht die Fleetboard Logistics GmbH bereits neue Software-Entwickler, heißt es abschließend in der Pressemeldung.