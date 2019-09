Eichfeld ist Gastgeber für den Kreisheimattag

Der Kreisheimattag des Landkreises Kitzingen macht es alljährlich möglich, die Dorfgeschichte eines Ortes in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken, heißt es in einer Pressemitteilung. Für das aktuelle Jahr ist der Volkacher Ortsteil Eichfeld Gastgeber und richtet diese populäre Veranstaltung am Sonntag, 22. September, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr aus.

40 Erlebnisstationen für Besucher

Der Festtag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss wird Landrätin Tamara Bischof den Kreisheimattag eröffnen. Zu drei Terminen können die Besucher kostenfrei an einer Dorfführung teilnehmen: um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Die Eichfelder Theatergruppe bietet in der alten Schule zwei Theatervorführungen an (14.30 Uhr und 16.00 Uhr). Die Feuerwehr gibt um 14 Uhr mit einer Vorführung am Feuerwehrhaus Einblick in ihre Arbeit. Musikalische Unterhaltung bieten eine Jagdhornbläsergruppe (13 Uhr, Dorfmitte), die Altmannshäuser Musikkapelle (14 – 17 Uhr, Dorfplatz) und ein Konzert mit dem Ensemble „Tre Cantores“ (17 Uhr, in der Stephanuskirche). Um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr zeigt die Volkstanzgruppe Gerolzhofen ihr Können.

Rund 450 Einwohner werden an diesem Tag auf den Beinen sein. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Dorffest. Örtliche Vereine, Feuerwehr und ehrenamtliche Helfer haben es gemeinsam geschafft gleich 40 Erlebnisstationen auf die Beine zu stellen. Die Besucher dürfen sich auf Themenschwerpunkte zur Dorfgeschichte und Brauchtumspflege, Handwerk und Kunst sowie Musik und Tanz freuen.

Handwerksbetriebe und Kunsthandwerker

Auch die örtlichen Handwerksbetriebe werden ihre Türen öffnen und einen Blick in ihre tägliche Arbeit gewähren: Schmiede- und Buchbinderkunst oder Schreinerhandwerk sind einige Beispiele. Die Eichfelder Fuhrunternehmen, die sich mit Erdbau und Recycling beschäftigen, zeigen ihr Können.

Natürlich darf Kunsthandwerk bei einem Kreisheimattag nicht fehlen. Sechs Anbieter sind vor Ort und präsentieren ihre Produkte. Zur Verkostung angeboten werden Destillate, Säfte und frischer Apfelmost sowie selbstgemachtes Eis, Käse und Wein. Darüberhinaus ist für das leibliche Wohl mit Mittagstisch, Spezialitäten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Veranstaltungsmeile zieht sich vom Sportplatz über die Wohnsiedlung bis hin in den Dorfkern.

Damit sich alle Gäste zurechtfinden und keine Erlebnisstation übersehen wird, ließen die Veranstalter einen Informationsplan mit allen Veranstaltungszeiten und Ortsplan drucken. Dieser ist an den jeweiligen Stationen kostenfrei erhältlich. Parkplätze sind ausreichend rund um den Ort vorhanden. Weiter Informationen zum Programm gibt es auch im Internet unter www.volkach.de