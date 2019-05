Kitzingen vor 1 Stunde

Ehrungen und Trophäenschau

Die Kreisgruppe Kitzingen im bayerischen Landesjagdverband hält am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Mainbernheimer Mehrzweckhalle ihre Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Trophäenschau des erlegten Schalenwildes ab. Von 13 bis 18 Uhr besteht laut Mitteilung für die Öffentlichkeit Gelegenheit, die Trophäenschau anzuschauen und sich über Aufgaben und Anstrengungen der Jäger zu informieren, um in den Revieren auch die Artenvielfalt zu stärken.