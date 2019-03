Ehrungen beim Wiesenbronner Posaunenchor

Die Vorsitzende des Wiesenbronner Posaunenchores Diana von Petery begrüßte bei der Generalversammlung zahlreiche Bläser, darunter auch das Ehrenmitglied Hans Schönberger. Besonderer Dank sprach sie den beiden Chorleitern Rita Eberhardt und Maximilian König aus und hatte kleine Aufmerksamkeiten für die beiden parat, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verantwortlichen erstatteten ihre Tätigkeitsberichte und gaben einen Einblick in die aktuelle Situation des Vereins. Die Musiker freuen sich, dass eine Handvoll Jungbläser in den nächsten Wochen ihren Unterricht bei Manfred Rappert beginnen und damit den Posaunenchor mittelfristig verstärken werden. Außerdem beginnt der Chor mit Vorüberlegungen zum 100-jährigen Bestehen, das im Jahr 2022 angemessen gefeiert werden soll. Besonders geehrt für eine zehnjährige Mitgliedschaft wurden Marie Eberhardt und Fritz Fröhlich. Diana von Petery überreichte den beiden Urkunden und Anstecknadeln. Im Bild (von links): Maximilian König, Marie Eberhardt, Fritz Fröhlich und Diana von Petery