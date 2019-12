Ehrungen beim VdK sind ein Problem

Beim Geiselwinder VdK-Ortsverband standen Ehrungen an. Gerne hätte Vorsitzende Edith Eberlein allen zu Ehrenden bei der Adventsfeier eine Urkunde überreicht, aber aus Gründen des Alters oder der Gesundheit entschuldigten sich viele Mitglieder. Die Ehrungen werden privat nachgeholt.

Bis vor drei Jahren war der Posten des Ortsvorsitzenden noch vakant, doch die Gemeinde mit Bürgermeister Ernst Nickel setzten alles in Bewegung, um den Ortsverband wieder zu stärken. Mittlerweile hat der VdK-Ortsverband den verwaisten Schaukasten des ehemaligen Ortsverbandes der SPD übernehmen können. Auch weiterhin werde die Marktgemeinde "so gut es geht" unterstützend tätig sein, so Nickel. Alle wichtigen Termine können jetzt im Schaukasten eingesehen werden, da in der älteren Generation nicht alle übers Internet oder andere Medien erreichbar sind.

An der VdK-Großveranstaltung in Bamberg und der anschließenden Schifffahrt auf der Frankonia mainabwärts nach Schweinfurt nahmen aus dem Ortsverband 20 Personen teil. Eberlein sprach von einem erlebnisreichen Ereignis, gerade für die ältere Generation. Stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Christa Willacker überbrachte die Grüße des Kreisverbandes Kitzingen mit seinen mehr als 10 000 Mitgliedern.

Folgende Personen werden noch geehrt: Georg Fleischmann ist 25 Jahre beim VdK. Auf zehn Jahre Mitgliedschaft kommen Elsa Kappes, Alexandra Mönius, Ruth Pfannenmüller, Gerhard Seitz, Jürgen Seitz und Helmtrud Senft.