Ehrungen beim Frauenbund Iphofen

Zur Jahresversammlung hatte die Vorsitzende des Frauenbundes Iphofen, Elke Stark geladen. Auf der Tagesordnung standen die Berichte der Schatzmeisterin Eva Häufglöckner und der Schriftführerin Gabi Matheus. Sie erinnerte an ein vielfältiges Jahresprogramm 2018, das mit Bildern durch die Vorsitzende Elke Stark begleitet wurde. Sie erwähnte die närrische Weinprobe im Weingut Popp, das Schmücken des Osterbrunnens in Iphofen, den Vortrag „Heimisches Superfood“, das Frauenfrühstück und den Ausflug zur Landesgartenschau Würzburg sowie zum Weihnachtsmarkt nach Gut Wolfgangshof/Zirndorf.

Vorsitzende Elke Stark dankte den Frauen für den guten Zusammenhalt. So bewirteten sie das Vorstandsteam und viele Mitglieder, die Wallfahrer und viele Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde. Dabei kamen 1981 Euro zusammen, der gesplittet aufgeteilt wurde und zwar an die Pfarrgemeinde sowie für verschiedene Sozialprojekte in Deutschland und Indien.

Bei der Jahresversammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt, heißt es weiter in einer Prtessemitteilung: Für 55 Jahre: Monika Heim, Hilde Ludwig, Marga Popp, Roswitha Popp und Thea Servatius; Amanda Ohm und Thea Wendler (35 Jahre), Ursula Kreußer (30 Jahre) und für 25 Jahre Anita Arnold und Rosemarie Hertlein.