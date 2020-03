Burggrub vor 30 Minuten

Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Burggrub-Neugrub

Bereits am 8. März hatte die Feuerwehr Burggrub-Neugrub ihre Jahresversammlung. In diesem Rahmen wurden vier Mitglieder für 40 Jahre aktive Dienstzeit geehrt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Das Bild zeigt (von links) den stellvertretenden Landrat Paul Streng, Kreisbrandmeister Bernhard Werner, Gerhard Ritzel, Erster Bürgermeister Ernst Nickel, Helmut Grashäuser, Kreisbrandrat Roland Eckert, Werner Matisowitsch und den Ersten Kommandanten Matthias Winkler. Es fehlt Johann Schlosser.