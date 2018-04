Ehrungen bei der BRK-Bereitschaft

Ehrungen und Rückblick standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Rot-Kreuz-Bereitschaft Dettelbach, zu der Bereitschaftsleiter Andreas Barber eingeladen hatte.

In seinem Tätigkeitsbericht verwies Barber auf 2182 Stunden, welche die Bereitschaft 2017 erbracht hatte. Diese flossen in die Aus- und Fortbildung, Breitenausbildung, Sanitätsdienste, Rettungsdienst, Helfer vor Ort, Motorradstreife, Blutspendetermine und in die Psychosoziale Notfallversorgung, heißt es in der Mittelung der BRK-Bereitschaft.

Sorgenkind Einsatzfahrzeug

Besonders hob Barber die Problematik des Einsatzfahrzeuges hervor, da es eine Zeit lang nicht klar war, ob es seinen Dienst noch weiter leisten kann, oder ersetzt werden muss. Alleine in die Suche nach einem adäquaten Ersatzfahrzeug seien etliche Stunden geflossen. Einem glücklichen Zufall sei es zu verdanken, dass man in der Kfz-Werkstatt Bernd Zehtmeier einen Betrieb gefunden hat, der sich bereit erklärte das Fahrzeug technisch und optisch instand zu setzen und dies nur für die Erstattung der Materialkosten.

Fachdienstleiter Lothar Glöggler berichtete, dass der Helfer vor Ort (HvO) im vergangenen Jahr 107-mal alarmiert wurde und gab einen Überblick über Personalstand und Kosten. Sein Fazit: „Es ist kein billiger Dienst, den wir für unsere Mitmenschen leisten.“

Bürgermeisterin Christine Konrad dankte im Namen der Stadt den Helfern vor Ort für ihren Einsatz und freute sich, über die jungen Bereitschaftsmitgliedern (darunter zwei neue). Dies zeige, dass die Bereitschaft Zukunft habe. Auch Kreisbereitschaftsleiter Karsten Droll dankte der Bereitschaft für ihren Dienst und ehrte einige Bereitschaftsmitglieder für ihren aktiven Dienst: zehn Jahre: Brita Kern; 15 Jahre: Benedikt Kirch, Sebastian Knoch; 20 Jahre: Andreas Barber; 65 Jahre: Albin Dorsch.