Ehrung für langjährige BCE-Gewerkschaftsmitglieder

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Bezirk Mainfranken, hat sieben langjährige Mitglieder aus der Region bei einem Treffen in Hörblach für ihre Treue zur Gewerkschaft ausgezeichnet.

Bezirkssekretär Markus Deissler ging in seiner Festansprache der Frage nach, warum sich Menschen überhaupt in einer Gewerkschaft engagieren, teilweise sogar mehr als 60 Jahre lang. Denn mancher Jubilar trat bereits an seinem ersten Tag der Ausbildung der Gewerkschaft bei. Als Hauptgrund identifizierte er laut Pressemeldung "das liebe Geld". Denn schließlich wolle jeder durch gute Tarifabschlüssen am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben. Zudem steigen dadurch auch die Renten. Aber es sei nicht nur das Geld: „Wir als Gewerkschafter teilen gemeinsame Werte und der allerwichtigste ist die Gerechtigkeit", wird Deissler zitiert.

Außerdem ging er im Zusammenhang mit der Europa-Wahl unter anderem auf den Klimaschutz ein. Es gehe nicht um die Frage, ob das Klima schützenswert sei, sondern vielmehr darum, wie man tatsächlich dahin gelange – und zwar so, dass das für alle zu schaffen sei. Die Gewerkschaften müssten deshalb in die Offensive gehen und eigene konkrete Ideen einbringen.

Im Anschluss überreichte Deissler den Jubilaren eine Urkunde. Geehrt wurden für 25 Jahre Daniel Orth, Kadir Tosun und Franz-Josef Wolf, für 40 Jahre Kurt Hupp, Klaus Kehl und Wolfgang Wagner, für 50 Jahre Georg Zeck und für 60 Jahre Herbert Reiter.