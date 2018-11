Ehrung für einen Kleinlangheimer Bürger

Anlässlich des 200. Geburtstages von Carl von Crämer, geboren am 9. Dezember 1818 in Kleinlangheim, wird von der Gemeinde Kleinlangheim am Geburtshaus der Gebrüder Crämer eine Erinnerungstafel angebracht und im Torhaus der Kirchenburg eine Ausstellung unter dem Titel "Zivilcourage im 19. Jahrhundert" präsentiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Lebensgeschichten von August Friedrich Crämer (1812-1891) und Carl Crämer (1818-1902) spiegeln beispielhaft den Weg in Bayern vom Feudalstaat zum Freistaat. August Friedrich wurde 1835 wegen seiner Beteiligung am Sturm auf die Konstablerwache in Frankfurt (1833) zum Tode verurteilt. Familie und Freunde kauften ihn frei. In Amerika wurde er als Gründer der Stadt Frankenmuth und als lutherischer Theologieprofessor berühmt.

Carl Crämer konnte nach der Revolution vom März 1848 im Bayerischen Landtag, im Deutschen Reichstag, Zollparlament und in der Kommunalpolitik Nürnbergs für die Demokratie in Bayern und Deutschland nachhaltig wirken. Für seine Verdienste wurde er geadelt und Ehrenbürger der Stadt Nürnberg. Die Ausstellung ist geöffnet am Sonntag, 9. Dezember, ab 11 Uhr nach dem Gottesdienst in der evang. Pfarrkirche.