Neudorf vor 6 Stunden

Ehrenzeichen für Feuerwehrmänner

Am Samstag, den 15. Juni, wurden vom stellvertretenden Landrat Paul Streng und dem Kreisbrandmeister Martin Ebert das Feuerwehr-Ehrenzeichen für langjährige aktive Dienstzeit an Feuerwehrmänner der Feuerwehr Neudorf verliehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Geehrt wurden der Erste Kommandant Norbert Lange für 40 Jahre Feuerwehr-Dienst und Reinhard Müller für 25 Jahre bei der Feuerwehr in Neudorf. Auch Benjamin Liguori, Erster Vorstand des Feuerwehrvereins Neudorf, bedankte sich für den langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz.