Ehrenbrief des Landkreises für Georg Stadelmann

Georg Stadelmann aus Gnodstadt erhielt am Freitagabend den Ehrenbrief des Landkreises Kitzingen, die höchste Auszeichnung überhaupt, die der Kreis im Bereich Sport zu vergeben hat. "Unser Land trägt sich im Ehrenamt, in vielen Bereichen, so auch im Sport", sagte Landrätin Tamara Bischof im voll besetzten Sitzungssaal des Landratsamtes angesichts der Kreissportlerehrung 2019.