Ehrenabend der Gemeinde Albertshofen

Einmal Danke sagen wollte Bürgermeister Horst Reuther den eingeladenen Neubürgern, Vereinsvorständen und Ehrenamtlichen beim Ehrenabend der Gemeinde. Aus über 20 Vereinen und Gruppierungen waren 150 Personen gekommen, auch die Helfer und Helferinnen aus der zweiten Reihe, denn ohne sie würde kein einziges Fest im Dorf funktionieren.

Wie viel der Gemeinde ihre Bürger und Vereine wert sind, zeigte der Bürgermeister an der Sanierung der Gartenlandhalle. Nach über 30 Jahren ist sie inzwischen in die Jahre gekommen, es mussten die Heizung, die Lüftung und teilweise die Sanitäranlagen erneuert werden. Dafür gibt die Gemeinde über 600 000 Euro aus. Unzählige Veranstaltungen finden das ganze Jahr über statt. Vom Tag des Ehrenamtes mit Neubürgerempfang, Kerm, Weihnachtsfeiern verschiedener Vereine, Liederabende, Theaterabende, Krönungsabende, Jahresweinprobe, Prunksitzungen in der ganzen Faschingszeit, Kommersabende, Prinzenpaartreffen, Rathaussturm, um nur einiges aufzuzählen. Viele Hochzeiten, Geburtstage und sonstige Jubiläen werden darinnen gefeiert.

Fast das ganze Jahr nutzen alle kleinen und großen Garden des Höpper-Elfers und das Männerballett die Halle kostenlos, ebenso die Proben der Theatergruppe. „Diese Sanierung ist für mich als Bürgermeister und dem Gemeinderat ein sehr gut angelegtes Geld, das im eigenen Ort für die Menschen ausgegeben wird und eine gute Investition in die Zukunft. Was wäre denn das Dorf ohne euch!“

Weiter wird am Kindergarten eine neue Gruppe angebaut und im voll besetzten Hort in der Albert-Schweitzer-Schule wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, um alle Kinder unter zu bringen. Das Thema Bauplätze befindet sich laut Bürgermeister auf einem guten Weg und für das Wohnen im Alter, das wichtigste Thema für die Zukunft, werden die Weichen gestellt. „Von jung bis alt soll sich jeder bei uns wohl fühlen und gerne hier wohnen, daran arbeitet die Gemeinde“, sagte der Bürgermeister.

Ehrungen verdienter Bürger

Nach 62 Jahren aktiven Singens im Kirchenchor St.Nikolaus hat Elfriede Achtelik ihre Karriere beendet. Als Gründungsmitglied von 1956 bis 2018 waren das rund 2500 Proben und sicher mehr als 1000 Auftritte.

Ebenfalls Gründungsmitglied des Kirchenchores ist Armin Gernert. Er singt seit 63 Jahren immer noch aktiv mit. Mit seinem Bruder Tilo Gernert besucht er die Seniorenheime und beide bringen mit ihrer Musik und Liedern den Menschen Freude und Abwechslung.

Hermann Höhn ist seit 50 Jahren Feldgeschworener. Dazu wird man berufen und auf Lebenszeit zur Verschwiegenheit und Bewahrung des Siebener Geheimnisses vereidigt.

Der Wasserbeschaffungsverband hatte Gerhard Uhl zur Ehrung vorgeschlagen. „Ich glaube, fast jeder hier im Ort, der irgendwann einmal gebaut, gepflastert oder Erdbewegungen zu bewerkstelligen hatte, kennt Gerhard Uhl mit seinem Bagger. Seit 37 Jahren ist er Mitglied der Vorstandschaft und immer da, wenn er gebraucht wird“. Anschließend überreichte der Bürgermeister den Geehrten den Bronzetaler der Gemeinde.