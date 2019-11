Mainstockheim vor 54 Minuten

Ehrenabend der Feuerwehr Mainstockheim

Beim Ehrenabend der Feuerwehr Mainstockheim wurden mehrere Mitglieder vom Vorsitzenden Thomas Kern und von Kommandant Mathias Fuchs für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Felix Stulier und Christian Grundler erhielten die Ehrung für fünf Jahre Mitgliedschaft. Michael Lutz wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Andreas Fuchs und Alexander Näck sind seit 20 Jahren Mitglieder im Verein. Der ehemalige Vorsitzende Günther Meyer erhielt die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft. Der Ehrenkommandant Heiner Remler und Leo Knott wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Willi Spiegel, der am 1. Janura 1949 in die Mainstockheimer Feuerwehr eingetreten ist und an diesem Abend für seine 70-jährige Treue zum Verein geehrt wurde. Bürgermeister Karl Dieter Fuchs freute sich in seinem Grußwort über die Anzahl der zu Ehrenden und hob auch nochmal kurz das außergewöhnliche Jubiläum von Willi Spiegel hervor und wie sich das Feuerwehrwesen in den vergangenen 70 Jahren verändert hat.