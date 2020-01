Ehre für Bläser aus Abtswind

Auf mehr als 175 Jahre im Posaunenchor blickten vier Bläser aus Abtswind mit Pfarrerin Beate Krämer zurück: (von links) Emil Hanauer leitet den Posaunenchor seit mehr als 25 Jahren. Gerhard Eckopf spielt seit 60 Jahren mit, derzeit in der zweiten Stimme, ebenso Alfred Schwanfelder seit 50 Jahren. Die erste Stimme verstärkt Rainer Sauerbrey seit 40 Jahren.

Dazu gratulierte Pfarrer Erich Eyßelein im Namen des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern, überreichte Urkunden sowie die silberne Bläsernadel an Sauerbrey und die goldene Bläsernadel an Schwanfelder.

Pfarrerin Krämer würdigte den Beitrag des Posaunenchors vor allem bei den Gottesdiensten unter freiem Himmel. Eyßelein warb um Nachwuchsbläser und Wiedereinsteiger, um den Bestand des Ensembles auch in Zukunft zu sichern.