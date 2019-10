Kitzingen vor 13 Stunden

Ehemalige Handelsschüler treffen sich in Kitzingen

50 Jahre nach ihrem Schulabschluss an der Städtischen Handelsschule Kitzingen trafen sich 24 ehemalige Schüler der damaligen Klasse 10c. Nach der Begrüßung am Touristikbüro an der Alten Mainbrücke stand als erster Punkt laut einer Mitteilung das Fach Heimatkunde mit einer Stadtführung auf dem Programm. Einen Zwischenstopp legten die Teilnehmer an der Evangelischen Stadtkirche zu einem Gruppenfoto ein, der Ort, an dem vor 50 Jahren das Klassenfoto zum Schulabschluss entstanden ist. Nach einem Sektempfang im Deutschen FastnachtMuseum folgte das Fach Geschichte mit einer launigen Führung durch das Museum. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde im Fastnachtskeller ließen die Teilnehmer den Tag im Hotel Bayerischer Hof in geselliger Runde mit Bildern, lustigen Anekdoten und schönen Erinnerungen ausklingen. Organisatoren des Klassentreffens waren Irene Dietrich-Strelow, Hella Schneider, Irmtraud Streit und Erich Windlocha, heißt es in der Mitteilung.