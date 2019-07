Ehefrau deckt betrunkenen Mann

Am Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, kam es in der Langen Gasse im Marktbreit zu einem Unfall unter Beteiligung eines BMWs, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Unfallstelle von der Polizei vorgefunden wurde. Das Fahrzeug hatte einen Steinpoller an einem Anwesen gestreift.

Durch Zeugenangaben bekam Polizei Hinweise auf den Fahrer und fuhr zum Adresse des Fahrzeughalters. An den Angaben der Fahrzeughalterin, sie sei selbst gefahren, zweifelten die Polizisten stark. Ihre Hartnäckigkeit vor Ort zahlte sich aus: In einem Anbau des Anwesens, wurde der 39-jährige Ehemann aufgestöbert, der sich dort verborgen hielt und eindeutig betrunken war. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine Alkoholkonzentration etwa 0,72 mg. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Außerdem war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da die Ehefrau das wusste, wurde auch gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden am Poller wurde auf 300 Euro geschätzt, der am Auto 4000 Euro.