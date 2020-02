Mainfrankenpark vor 1 Stunde

"Egyptenland" im Kino: Regisseurbesuch im Cineworld

Auf eine Reise in das Land der Pharaonen geht der Film "Egyptenland" am Sonntag, 1. März, im Cineworld Mainfrankenpark. In der 11 Uhr-Vorstellung ist die Regisseurin Natu Nimuee aus Bad Kreuznach persönlich zu Gast. Der Dokumentarfilm "Egyptenland" nimmt die Zuschauer laut einer Pressemitteilung mit auf eine bilderreiche und informative Zeitreise – zu Lande, zu Wasser und in der Luft – durch ein ganz bekanntes und doch so fremdes Land: Ägypten. Mit einem kleinen Stofftier, das früher auf einem ägyptischen Basar lebte, entdecken die Kinobesucher das Land der Pharaonen in seinen unterschiedlichsten Facetten: vom Leben der Dorfmenschen mit ihrem Vieh, den Pyramiden und Tempeln bis hin zu Inseln mit Karibikflair und Luxusyachten. Info und Karten unter Tel.: (09302) 931304 sowie im Internet unter www.cineworld-main.de