Egbert-Schüler trainieren Präsentationstechniken in Banz

Wie halte ich einen Vortrag kompetent und souverän? Wie wichtig sind die eigene Körpersprache und Mimik? Und wie sieht überhaupt eine gelungene PowerPoint-Präsentation aus? Auf diese und viele weitere Fragen fanden 16 Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach auf Kloster Banz Antworten, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Beim Seminar zum Medientraining für Schüler konnten die Jugendlichen nicht nur an ihren Vortragstechniken feilen und sich selbst über Videoaufnahmen beurteilen, sondern auch die wichtigsten Kennzeichen einer erfolgreichen Präsentation kennenlernen und einüben. Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Vorstellung ihrer Seminararbeiten gewannen die Schüler viele wertvolle Erkenntnisse, heißt es in der Mitteilung.