Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Egbert-Gymnasium spendet für Afrika-Austausch

Ein Projekt für interkulturellen Austausch am Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach ist das Afrika-Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Seit einigen Jahren steht das EGM im Kontakt mit dem "Hanga Seminary" in Tansania. So besuchten einige musikbegeisterte, afrikanische Schüler schon das Egbert-Gymnasium, im Gegenzug flog eine Schülergruppe aus Münsterschwarzach nach Tansania. Dort haben die Schüler die Erfahrung gemacht, dass man nicht die gleiche Sprache sprechen muss, um miteinander sich anzufreunden. Um den Schülern in Tansania auch weiterhin den Schulbesuch und die musikalische Erziehung zu ermöglichen, werden die diesjährigen Spenden von Schülern und Lehrern des Egbert Gymnasiums zum Teil an das Hanga Seminary gehen und dort für Schulgelder und Musikinstrumente verwendet. Bruder Julian durfte sich für sein Projekt über eine Finanzspritze von 300 Euro freuen.